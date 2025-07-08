وزير السياحة والآثار يشهد فيلما تسجيليا عن مراحل تطوير قبة يحيى الشبيهي ..صور

شهد وزير السياحة والآثار شريف فتحي ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر والدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فيلم تسجيلي عن مراحل تطوير قبة سيدي يحي الشبيهي.



جاء ذلك خلال حفل إفتتاح قبة سيدي يحيى الشبيهي ،بحضور جمع من الاثريين والمرميين ،والصحافة والإعلام.

قبة سيدي يحي الشبيهي



قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى ، إنه تم توثيق القبة قبل وبعد الترميم، وحل مشكلة الهبوط الأرضي عبر تثبيت منسوب المياه الأرضية.



يذكر أن لقبت القبة بهذا الإسم نسبا لـ يحيى بن القاسم الطيب ، وتمتلك القبة من التصميم المعمارى ما يرسخ لطراز الفن الإسلامي خلال حقبة الدولة الفاطمية.



ويعد يحي الشبيه ، من ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، وقد لقب بالشبيه لوجود شامه بين كتفيه مثل النبي ،ومن هنا انطلق هذا الإسم ، وقد زار مصر واستقبله أحمد بن طولون .