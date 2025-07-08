شاهد.. قبة سيدى يحيى الشبيهى بعد تطويرها

يفتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحى اليوم ،قبة سيدي يحيى الشبيهي بعد إنتهاء أعمال ترميمها، والتي يعود تاريخها لعصر الدولة الفاطمية .
وفى إطار ذلك رصد صدى البلد ، الصور الأولى لـ قبة سيدي يحيى الشبيهي ، الذي يعود تاريخ إنشائها إلى عهد الدولة الفاطمية 545 هـ ، على يد الخليفة الفاطمي الظافر بأمر الله إسماعيل أبو منصور ، لتكون أيقونة أثرية ترمز لحقبة ملهمة بين نظرائها ،بـ منطقة قرافة الإمامين بالفسطاط.
قبة سيدي يحيى الشبيهي
ولقبت القبة بهذا الإسم نسبا لـ يحيى بن القاسم الطيب ، وتمتلك القبة من التصميم المعمارى ما يرسخ لطراز الفن الإسلامي خلال حقبة الدولة الفاطمية.
ويعد يحي الشبيه ، من ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، وقد لقب بالشبيه لوجود شامه بين كتفيه مثل النبي ،ومن هنا انطلق هذا الإسم ، وقد زار مصر واستقبله أحمد بن طولون .