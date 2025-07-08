شاهد.. قبة سيدى يحيى الشبيهى بعد تطويرها

يفتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحى اليوم ،قبة سيدي يحيى الشبيهي بعد إنتهاء أعمال ترميمها، والتي يعود تاريخها لعصر الدولة الفاطمية .

وفى إطار ذلك رصد صدى البلد ، الصور الأولى لـ قبة سيدي يحيى الشبيهي ، الذي يعود تاريخ إنشائها إلى عهد الدولة الفاطمية 545 هـ ، على يد الخليفة الفاطمي الظافر بأمر الله إسماعيل أبو منصور ، لتكون أيقونة أثرية ترمز لحقبة ملهمة بين نظرائها ،بـ منطقة قرافة الإمامين بالفسطاط.

قبة سيدي يحيى الشبيهي

قبة سيدي يحيى الشبيهي



ولقبت القبة بهذا الإسم نسبا لـ يحيى بن القاسم الطيب ، وتمتلك القبة من التصميم المعمارى ما يرسخ لطراز الفن الإسلامي خلال حقبة الدولة الفاطمية.

قبة سيدي يحيى الشبيهي



ويعد يحي الشبيه ، من ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، وقد لقب بالشبيه لوجود شامه بين كتفيه مثل النبي ،ومن هنا انطلق هذا الإسم ، وقد زار مصر واستقبله أحمد بن طولون .



