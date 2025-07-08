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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد.. قبة سيدى يحيى الشبيهى بعد تطويرها

قبة سيدى يحيى الشبيهى
قبة سيدى يحيى الشبيهى
محمد الاسكندرانى

يفتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحى اليوم ،قبة سيدي يحيى الشبيهي بعد إنتهاء أعمال ترميمها، والتي يعود تاريخها لعصر الدولة الفاطمية .

وفى إطار ذلك رصد صدى البلد ، الصور الأولى لـ قبة سيدي يحيى الشبيهي ، الذي يعود تاريخ إنشائها إلى عهد الدولة الفاطمية 545 هـ ، على يد الخليفة الفاطمي الظافر بأمر الله إسماعيل أبو منصور ، لتكون أيقونة أثرية ترمز لحقبة ملهمة بين نظرائها ،بـ منطقة قرافة الإمامين بالفسطاط.

قبة سيدي يحيى الشبيهي

قبة سيدي يحيى الشبيهي


ولقبت القبة بهذا الإسم نسبا لـ يحيى بن القاسم الطيب ، وتمتلك القبة من التصميم المعمارى ما يرسخ لطراز الفن الإسلامي خلال حقبة الدولة الفاطمية.

قبة سيدي يحيى الشبيهي


ويعد يحي الشبيه ، من ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، وقد لقب بالشبيه لوجود شامه بين كتفيه مثل النبي ،ومن هنا انطلق هذا الإسم ، وقد زار مصر واستقبله أحمد بن طولون . 


 

قبة سيدي يحيى الشبيهي وزير السياحة والآثار الآثار الدولة الفاطمية يحيى الشبيهي

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