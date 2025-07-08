وزير السياحة والآثار يفتتح قبة يحيي الشبيه .. اليوم

يفتتح وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، قبة يحيى الشبيه اليوم الثلاثاء ،بعد الإنتهاء من أعمال ترميم القبة .



قبة يحيي الشبيه يعود تاريخ إنشائها إلى عهد الدولة الفاطمية 545 هـ ، على يد الخليفة الفاطمي الظافر بأمر الله إسماعيل أبو منصور ، لتكون أيقونة أثرية ترمز لحقبة ملهمة بين نظرائها ،بـ منطقة قرافة الإمامين بالفسطاط.

قبة يحي الشبيه



ولقبت القبة بهذا الإسم نسبا لـ يحيى بن القاسم الطيب ، وتمتلك القبة من التصميم المعمارى ما يرسخ لطراز الفن الإسلامي خلال حقبة الدولة الفاطمية.

ويعد يحي الشبيه ، من ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ، وقد لقب بالشبيه لوجود شامه بين كتفيه مثل النبي ،ومن هنا انطلق هذا الإسم ، وقد زار مصر واستقبله أحمد بن طولون .

