إصابة مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي خلال ودية أورانج.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن إصابة مدافع فريق الزمالك أحمد حسام، بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الزمالك يعلن إصابة مدافع الفريق أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي خلال ودية أورانج”.

وفي سياق آخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن نية جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، إجراء تغييرات جذرية على لائحة الفريق؛ بهدف إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن إدوارد يعمل حاليًا على إعداد لائحة جديدة بنظام مختلف، تركز بشكل أساسي على ضبط بنود الثواب والعقاب والمكافآت بطريقة أكثر حسمًا، مع ضمان تحقيق العدالة بين جميع اللاعبين، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.