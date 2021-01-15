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أطفال يحللون أداء منتخب اليد ببطولة كأس العالم المقامة بمصر

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:52 ص
منتخب اليد
منتخب اليد
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البهي عمرو
خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" فقرة خاصة بعنوان "kids " ، تتلخص في قيام  الأطفال  بالتعلق وتحليل مباريات منتخب مصر لكرة اليد، وذلك  ضمن بطولة كأس العالم المقامة على الأراضي المصرية.

قال الطفل سيف باسم، إنه يمارس كرة اليد، موضحًا أن الجميع يتجه لـ كرة القدم لكنه فضل الاتجاه لـ لعبة مميزه ولا يذهب لها الكثير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم هبة ماهر و رحمة خالد و داليا اشرف، أن  لقاء منتخب مصر الأول فى افتتاح بطولة كأس العالم كان مميز واستطاع المنتخب الفوز عليه.

ولفت إلى أن اللقاء القادم المقرر اقامته غدًا امام مقدونيا سيكون صعب، ولذلك على لاعبي المنتخب الاستعداد لهذا اللقاء، وكشف أن مهاجم مقدونيا قوي ويجب أن يكون هناك حل لتصدي لـ هجماته.

وأشار إلى أن السويد ايضًا من المنتخبات القوية الموجودة فى مجموعة مصر، وأكد أن السويد قدمت لقاء ممتاز أمس فى لقاءها مع مقدونيا.

وفى نفس السياق قال الطفل يوسف الجوهري صاحب الـ 9 سنوات، إن لعبة كرة اليد تأتى المرتبة الثانية بعد كرة القدم، ولكن هذه اللعبة خفيفة وأى طفل يستطيع ممارستها.

وأوضح أنه يمارس كرة اليد، ويتابع بطولة كرة اليد، وأداء منتخب مصر القوي فى البطولة وتوقع أن كأس البطولة سيكون لأحد المنتخبات الـ 4 وهم "مصر و روسيا و بلا روسيا و السويد ".

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