هدد بالانتحار .. ضبط المتهمين بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات مقطع فيديو لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وتهديده بالانتحار لتعرضه لبعض المضايقات والتعدى عليه بالضرب من جيرانه بالقاهرة.





وتداول على أحد المواقع الإخبارية فيديو تضمن تضرر أحد الأشخاص من (ذوى الاحتياجات الخاصة) من قيام عدد من جيرانه بالتعدى عليه بالضرب وتعرضه للإضطهاد، ومراودته لفكرة الإنتحار.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود أجهزة البحث الجنائى إلى تحديد هوية الشخص وتبين أنه (سباك وصاحب محل لبيع الأدوات الصحية – بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة) ، وبمناقشته قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين (6 أشخاص "جيرانه بالمنطقة محل سكنه") لقيامهم بالتعدى عليه وذويه بالسب حال قيام أحدهم بمضايقة (نجلته "من ذوى الإحتياجات الخاصة") والتنمر عليها ، والتعدى على زوجته بالسب، وكذا حصولهم على إيصال أمانة سبق وأن حرره الشاكى لمالك المحل عمله، وتحرير دعوى قضائية ضده بذلك الإيصال، لمحاولة طرده من المحل.





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من استهداف وضبط المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



