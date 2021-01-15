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اقتصاد

أسعار العملات العربية فى ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:00 م
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الجمعة 15 من يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.75 جنيه للشراء و 51.84 جنيه للبيع. 

كما سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .
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