ضابط صاعقة: الشهادة شرف.. والقفز الحر العسكري هو مجرد وسيلة

قال النقيب أحمد محمود جادالله ضابط بقوات الصاعقة المصرية، إنه يتذكر أحد المواقف التي اقترب فيها من الاستشهاد، وكان ذلك في العملية التي استشهد فيها النقيب محمود بسيوني.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "الموت والشهادة شرف، لكن الأهم أن ينتهي من تنفيذ مهمته، والشهادة تأتي بعد النصر.





وأشار إلي أنه يحمل على كتفه المظلة والمعدات، التي تصل في بعض الأحيان إلى حوالي 80 كيلو جراما، وهي تكون مربوطة أمام القافز، مشددا على أن القفز الحر العسكري هو مجرد وسيلة، وبعدها يبدأ تنفيذ مهمته.