ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضابط صاعقة: الشهادة شرف.. والقفز الحر العسكري هو مجرد وسيلة

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:49 م
النقيب أحمد محمود
النقيب أحمد محمود جادالله
Advertisements
حمزة شعيب
قال النقيب أحمد محمود جادالله ضابط بقوات الصاعقة المصرية، إنه يتذكر أحد المواقف التي اقترب فيها من الاستشهاد، وكان ذلك في العملية التي استشهد فيها النقيب محمود بسيوني.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر  قناة "دي إم سي"،: "الموت والشهادة شرف، لكن الأهم أن ينتهي من تنفيذ مهمته، والشهادة تأتي بعد النصر.

وأشار إلي أنه يحمل على كتفه المظلة والمعدات، التي تصل في بعض الأحيان إلى حوالي 80 كيلو جراما، وهي تكون مربوطة أمام القافز، مشددا على أن القفز الحر العسكري هو مجرد وسيلة، وبعدها يبدأ تنفيذ مهمته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عريف بالصاعقة: الانضمام إلى القوات المسلحة في شمال سيناء كان حلما

بـ 300 جنيه.. ضابط صاعقة يروي واقعة شاب مضلل من قبل المتطرفين

أصبت قبل استشهاده بفترة.. عقيد بالصاعقة يروي تفاصيل جديدة عن الشهيد أحمد المنسي.. فيديو

رياضة مثيرة.. أستراليون يقفزون بالحبال من أعلى جبل ساحلي

بطولات قوات المظلات فى حلقة خاصة بـ مصر تستطيع

سلاح المظلات: القفز الحر هو عملية نقل الفرد لـ الهدف المحدد

ترشيحاتنا

مشيرة هادي الجيار تحكي عن الأيام الأخيره في حياة والدها.. فيديو

أخبار الفن| القبض على السورية إنجي خوري بعد الفيديوهات الفاضحة.. صحيفة الحالة الجنائية تهدد مصير حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين

اخبار الرياضة.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال.. خناقة الزمالك وسانت إيتيان

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

اختفت الباحة وتحدثت نار المدافع.. دولة عربية تشهد شجارا بالأسلحة لنفاد الطعام

خطوة للوراء.. واتساب تتراجع وتعلق تحديثا استفز المستخدمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد