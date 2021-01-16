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محافظات

على مساحة 750 مترا.. إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

السبت 16/يناير/2021 - 12:15 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة
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أسماء الجنبيهى
 شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


ونفذت الوحدات المحلية لمراكز "بدر - الدلنجات - دمنهور"، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 750 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة مبانٍ مخالفة بدون ترخيص على أرض زراعية عبارة عن 3 قطع بمساحة 400 م٢ تابعة لجمعية ٦ أكتوبر الزراعية بنطاق وحدة النجاح بمركز بدر. 

- إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بمدينة الدلنجات وقرية طيبه عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة وفك شدة خشبية لبناء مخالف بعزبة النقطة التابعة لمجلس قرية افلاقة بدمنهور.

 
يذكر أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز "الدلنجات - شبراخيت  - بدر"، نفذت أمس، الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 275 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 175م2 بقري لقانة وزمزم بشبراخيت عبارة عن مغسلة فى قرية ومسطح خرسانى لعمل مغسلة سيارات.

- إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية طيبة بالدلنجات بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إيقاف أعمال مخالفة لصب سقف دور ثاني علوي بدون ترخيص على أرض زراعية خارج الحيز بمنطقة الفيروز بمركز بدر، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "حوش عيسى - الدلنجات - بدر"، الأربعاء الماضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 807 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة  442 متر بنطاق قرية أبو الشقاف بحوش عيسى عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 225 متر بالدلنجات عبارة عن مبان من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

- إزالة مبان مخالفة بدون ترخيص على مساحة 140م٢ داخل الحيز العمراني بقرية الإيمان (ط) بنطاق وحدة عمر مكرم ببدر. 

- إزالة لأعمال بناء مقابر مخالفة في المهد بدون ترخيص بقرية أبو بكر الصديق وتم مصادرة المعدات.


وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، بإزالة حالة تعد علي الأراضي بمساحة ١٨٠٠ م٢  عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بقرية المعدية بجوار سور الميناء.


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "كوم حمادة - دمنهور - أبو حمص"، الخميس الماضي، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعد على مساحة 2100 م٢ عبارة عن الآتي:

- إزالة ٧ قطع مقسمة ومحاطة بسياج من الصاج تمهيدًا للبناء من الداخل بمساحة 1200 متر خارج الحيز بعزبة الحداد التابعة للوحدة بصفط العنب بكوم حمادة، كما تمت إزالة تعد على أرض زراعية عبارة عن أسوار طولية وعرضية على هيئة مقابر إزالة كلية.


- إزالة 4 حالات تعد على مساحة 700 م٢ بقرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.


- إزالة حالة تعد بمساحة 200م بقرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، كما تم إيقاف أعمال صبة سقف دور أول مخالف بناحية دسونس على طريق 105 ومصادرة معدات البناء.


كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز "دمنهور - إدكو - الدلنجات"، الجمعة الماضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد على مساحة 980  م٢ عبارة عن الآتي:


- إزالة 2 حالة تعد بالمهد  بمساحة ٥٠٠م٢ عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وردم حفر بقري الابعادية والصفاصيف بدمنهور، وكذا تنفيذ قرار إيقاف أعمال رقم ١٦٧ عبارة عن صب دور رابع علوى بمنطقة شبرا.

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ مترا مربعا عبارة عن شدة خشبية للشروع في عمل سمل خرساني بقرية ٦ أكتوبر بإدكو.

- إزالة حالتى تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٢٤٠ م عبارة عن مبان من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وشدة خشبية دور أرضي بقريتى الوفائية والمسين بالدلنجات.



على مساحة 750 مترا.. إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة
على مساحة 750 مترا.. إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة
على مساحة 750 مترا.. إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة
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