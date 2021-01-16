بعد عودة العلاقات.. وزير الخارجية السعودي يكشف مصير سفارة بلاده في قطر

أعلن ‏وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سيتم فتح سفارة المملكة بـ ‎الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.





وأكد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بحضور وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ان ‏وزير بيان ‎العلا سينعكس إيجابا على دور ‎مجلس التعاون الخليجي.









وأشار الي انه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر.





كما شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.



