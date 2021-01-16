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أخبار العالم

بعد عودة العلاقات.. وزير الخارجية السعودي يكشف مصير سفارة بلاده في قطر

السبت 16/يناير/2021 - 01:02 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
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محمود نوفل
أعلن ‏وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سيتم فتح سفارة المملكة  بـ ‎الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام. 

 
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بحضور وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي ان ‏وزير بيان ‎العلا سينعكس إيجابا على دور ‎مجلس التعاون الخليجي. 


وأشار  الي انه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر. 

كما شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

وتابع  الوزير : "نواصل التنسيق مع الأردن بشؤون المنطقة والعلاقات الثنائية".
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