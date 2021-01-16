ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يورجن كلوب: انتهى عصر الهيمنة في البريميرليج

السبت 16/يناير/2021 - 06:16 م
كلوب
كلوب
Advertisements
القسم الرياضي

أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، بالمنافسة القوية التي يشهدها الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبحسب ما نشرته "ميرور" فأن الألماني سعيد بالمنافسة الشرسة التي جعلت من مانشستر يونايتد صاحب المركز الأول يبعد  10 نقاط فقط عن فريق أستون فيلا صاحب المركز العاشر. 

وأضاف كلوب لصحيفة "ميرور" :"يجب أن ينتهي عصر الهيمنة في البريميرليج كما كان اليونايتد يسيطر في التسعينيات وأوائل الألفينات، أو ليفربول فترات السبعينيات والثمانينيات، فلا يليق بمثل هذا الدوري العالمي أن يكون دوري الفريق الواحد".

واعترف كلوب: كنت أخشى أن يصبح السيتي هو المهيمن الجديد، ولكن أبطالنا في الريدز منعوهم من تحقيق تلك الأمنية. 
 

ويتخلف الريدز عن مانشستر يونايتد بثلاث نقاط قبل مباراتهما غدا الأحد، ويسعى الريدز للحفاظ على اللقب مرة اخرى كما فعلوا الموسم الماضي، بينما يحاول الشياطين الحمر العودة الى أمجاد الفريق بقيادة سولشاير الذي يعيد بناء خطوط الفريق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد أزمته الأخيرة مع كلوب؟

ليس ليفربول .. كلوب يكشف عن المرشح الأول للتتويج بـ الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش والقنوات الناقلة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست بروميتش في البريميرليج

ترشيحاتنا

فرج عامر: استعارة مصطفى فتحي 6 أشهر.. وتوقف مفاوضات الزمالك لـ ضم حسام حسن

انتبه .. 10 أعراض تؤكد إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أول قرار رسمي من التعليم لـ المدارس بشأن الفصل الدراسي الثاني | مستند

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. 3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

شاهد.. أول صور لـ فستان زفاف زوجة نادر حمدي

فى عيد ميلادها الـ 41.. شاهد| صور رومانسية مثيرة جمعت ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي