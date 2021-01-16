إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في فريق الرأس الأخضر بمونديال اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الرسمي اليوم أنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا في وفد الرأس الأخضر، و تم عزل اللاعبين المعنيين على الفور وفقًا لخطة الوقاية الطبية من مرض كوفيد -19 في بطولة العالم الـ 27 "مصر 2021".
وأبلغ اتحاد الرأس الأخضر ل كرة اليد الاتحاد الدولي للعبة أن كلا اللاعبين ثبتت إصابتهما بالفيروس في بداية شهر يناير ، لكن نتائج الاختبار قبل السفر الى مصر كانت سلبية ، وقدم اتحاد الرأس الأخضر شهادات الاختبار كدليل. ومع ذلك و نظرًا للنتائج الإيجابية من اختبار PCR أمس ، فإن اللاعبين غير مؤهلين للعب حتى يتم إصدار نتيجتين سلبيتين من اختبار PCR ، مع مراعاة أن الفترة بين الاختبارين يجب أن تكون 48 ساعة.
و وفقًا للوائح بطولة العالم "مصر 2021" ، يجب أن يكون لكل فريق ما لا يقل عن 10 لاعبين بما في ذلك حارس مرمى واحد " 9 لاعبين وحارس مرمى" ، ونظرًا لانه في الوقت الحالي يوجد 11 لاعبًا فقط من فريق الرأس الأخضر في مصر ، بينهم اللاعبين اللذين جاءت عيناتهما إيجابية ، فإن المنتخب الافريقي غير مستوف لهذا الشرط للمنافسة. ، وفي حال عدم استيفاء فريق الرأس الأخضر للشروط المذكورة في اللوائح ، سيتم إلغاء مباراته امام المنتخب الألماني غدًا ، واعتبار المنتخب الألماني فائزًا تلقائيًا بالمباراة بنتيجة 0/10 وحصوله على نقطتين ، ووفقًا للوائح أيضًا فغياب منتخب الرأس الأخضر عن ثلاثة مباريات سيؤدي إلى استبعادها من المسابقة.
و يمكن لمنتخب الرأس الأخضر إضافة لاعبين آخرين من القائمة المؤقتة إلى الفريق ، وفقًا للوائح ، بشرط أن يتمكنوا من تقديم اختبار PCR سلبي للدخول إلى مصر. كما يحتاج هؤلاء اللاعبون إلى إجراء اختبار PCR عند الوصول الى مصر وسيتم عزلهم حتى تُعرف النتائج ، فيما يجب على أعضاء الفريق المتبقين الذين تم اختبارهم سلبيًا إجراء اختبار PCR إضافي اليوم دون عزلهم ، ومع ذلك لا يُسمح لهم بالاتصال بالفرق والوفود الأخرى والاتحاد الدولي في أي وقت.