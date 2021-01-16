فوز الشرقية للدخان والمنيا وشبان قنا وكيما في مجموعة الصعيد

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع التاسع من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وشهدت المباريات فوز الشرقية للدخان على الألومنيوم بهدفين نظيفين، وفوز المنيا على بترول أسيوط بهدف للاشئ ، وفوز شبان قنا علي سوهاج بهدف دون رد، وفوز كيما أسوان على أسمنت أسيوط بهدف للاشئ بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.









الشرقية للدخان & الألومنيوم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان انتصاراته، وتمكن من تحقيق الفوز اليوم على فريق الألومنيوم بهدفين نظيفين ،لينفرد بصدارة المجموعة برصيد ٢٢ نقطة ، بفارق نقطتين عن فريق المنيا صاحب المركز الثانى .





سجل أهداف اللقاء اللاعب أحمد تمساح بعد مراوغة لدفاع الألومنيوم ،قبل أن يضيف محمد حسن هدف تأكيد الفوز لفريق الشرقية للدخان ،لينتهي اللقاء بفوز الدخان بهدفين للاشئ.





المنيا & بترول أسيوط

واصل الفريق الأول لكرة القدم انتصاراته هذا الموسم، وحقق الفريق فوزا هامًا في مسيرته على بترول اسيوط بهدف نظيف ، ليواصل الفريق الصعود نحو القمة بفارق نقطتين عن الصدارة.





ودخل فريق المنيا بقيادة شديد قناوي المدير الفني المباراة بتشكيل ضم كلا من : محمد حسانين " حارس مرمى " - ايمن ناصر - اسلام طارق - محمد آدم - احمد اسماعيل - محمد شديد - الشوبكشي - احمد عصام - احمد شحاته - محمد سماره - فتحي عثمان، وقدم اللاعبون أداءًا قويا واستحوزوا على مجريات الشوط الاول دون أن يتمكنوا من إحراز الأهداف .





وفي الشوط الثاني كثف الفريق من هجماته، وشارك عدد من اللاعبين البدلاء وهم : عمرو عثمان ، محمود بلية، كامل احمد ، عمرو سمير ، ومحمد ميخا ، إلى أن تمكن اللاعب محمد سماره من إحراز هدفا بالدقيقة 32 من تمريره مميزه للاعب كامل احمد.





عقب فوز اليوم يرتفع رصيد المنيا للنقطة 20 بفارق نقطتين عن الدخان المتصدر برصيد 22 نقطة.





شبان قنا & سوهاج





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا فوزا مهما وغاليا علي فريق سوهاج بهدف دون رد ،ليرتفع رصيد الفريق إلي النقطة ١٤ .





كيما أسوان & أسمنت أسيوط





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كيما أسوان فوزا غاليا ومهما علي فريق أسمنت أسيوط بهدف للاشئ ،في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.





ديروط & طهطا





إنتهت أحداث اللقاء الذي جمع ديروط وطهطا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب فريق طهطا ،ضمن مواجهات الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.





سجل أهداف اللقاء إسلام عبدالراضي وجاستن لفريق ديروط ،بينما أضاف كماتشو ومحمد مصطفي لفريق طهطا ،لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





الإعلاميين & بنى سويف





انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف مع فريق الاعلاميين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بإستاد بنى سويف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز "ب" .





سمسطا & تليفونات بنى سويف





انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بنى سويف مع فريق سمسطا بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب سمسطا ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز "ب" .









قنا الرياضي & الفيوم





انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم مع فريق قنا الرياضي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بإستاد الأسيوطي سبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز "ب" .





وجاءت النتائج كالاآتى :





شبان قنا 1️⃣ 0️⃣ سوهاج





الشرقية للدخان 2️⃣ 0️⃣ الألومنيوم





الفيوم 0️⃣ 0️⃣ قنا





أسمنت أسيوط 0️⃣ 1️⃣ كيما أسوان





طهطا 2️⃣ 2️⃣ ديروط





المنيا 1️⃣ 0️⃣ بترول أسيوط





سمسطا 0️⃣ 0️⃣ تليفونات بني سويف





بني سويف 1️⃣ 1️⃣ الإعلاميين