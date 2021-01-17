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بين الناس

عايشين على لمبة جاز.. مواطن يناشد المسئولين بتوصيل الكهرباء لمنزله في عزبة الكوم بالأقصر.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 09:05 ص
صدى البلد
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وسام مختار
تعيش أسرة فى عزبة الكوم بقرية حاجر المريس الطود محافظة الأقصر، مكونة من 6 أفراد دون كهرباء ويقضون ليلهم تحت أضواء " لمبة الجاز " ، التي أصبحت جزءا مهما في حياتهم كما أن أبناءهم يتابعون دراستهم تحت تلك الأضواء وهم ينتظرون شروق شمسا تمدهم بالنور والأمل معا. 

 قال حسن توفيق حسن فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد": "أعيش انا وأسرتي  في "عتمة" بسبب عدم توصيل الكهرباء إلى منزلى، على الرغم من توصيل خدمة مياه الشرب، وأنا معايا 4 أبناء بالدراسة ومش معايا فلوس علشان أوصل كهرباء بالممارسة، ومش عايزين غير النور علشان نعيش زى بقية الناس لكن مرت السنين دون أي استجابة لمشكلتنا".
 
وأضاف: تقدمت إلى شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي ولكن فرحتي لم تكتمل فطالبوني بدفع تكاليف أعمدة الكهرباء وأنا لا أستطيع دفع هذا المبلغ، وقدمت العديد من الشكاوى مرارا وتكرارا وحتى هذه اللحظة لم تصلني الخدمة، ولدي عائلة مكونة من 6 أفراد وأغلبهم أطفال ولا يحتملون الحر في أوقات الصيف فأناشد المسؤولين بمحافظة الأقصر ومسؤولي شركة الكهرباء بالتدخل وإنهاء معاناتي وإيصال الكهرباء إلى منزلي أسوة بالمنازل القريبة مني.  

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
٠١١٤١٢٨١٣٣٦

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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