ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقاطعة "لوس أنجلوس" الأمريكية تسجل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا"

الأحد 17/يناير/2021 - 08:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلن مسئولو مقاطعة "لوس أنجلوس" الأمريكية تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
 
وذكرت إدارة الصحة العامة في المقاطعة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 14 ألفا و669 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و3 آلاف و923 حالة.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تسجيل 253 حالة وفاة خلال يوم أمس (السبت)؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالمقاطعة إلى 13 ألفا و741 حالة.

وأشار البيان إلى أن المقاطعة الأمريكية شهدت أمس تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" والتي ظهرت للمرة الأولى بالمملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.


Advertisements
Advertisements

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

عائلة تعثر على اكتشاف مريب خلف مرآة حمام منزلهم الجديد | فيديو

ينتشر في 210 دول والعراق الأولى عربيا.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 93 مليونا

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

أهم الأخبار.. مصدر مسئول ينفي خبر وفاة المشير طنطاوي.. فيروس كورونا يظهر داخل الآيس كريم.. ووزير النقل يرد على تساؤلات القطار السريع

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الصغرى تصل 9 درجات.. الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنسبة 99.4%.. عالم مصري يخترع جهازا لتوليد أعلى طاقة من الشمس | فيديو

بإطلالة عصرية.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رجل عار في محطة مترو يدفع الركاب أسفل القطار.. ونهايته كارثية| صور