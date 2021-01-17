ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برئاسة جبالى ومشاركة أبو العينين.. بدء اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب

الأحد 17/يناير/2021 - 11:32 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
بدأ قبل قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث يعد هو الاجتماع الأول للجنة، عقب تشكيلها.

يشارك في الاجتماع وكيلي المجلس، محمد أبو العينين، وأحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى 5 أعضاء تم اعتمادهم من هيئة المكتب.

واختارت هيئة  مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، ٥ أعضاء في تشكيل اللجنة العامة وهم: 
ضياء الدين داوود (مستقل).

أحمد فؤاد أباظة (أقدم الأعضاء بالبرلمان- نائب من دورة ١٩٩٠) 

أحمد خليل خير الله (حزب النور)

فريدي البياضي (المصرى الديمقراطى)

عمرو يونس (مستقل)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتنسيقات حزبية وسياسية .. مجلس النواب ينتخب اللجان النوعية للبرلمان غدا

البرلمان ينتخب لجانه النوعية وسط تنسيقات حزبية وسياسية اليوم

الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب

النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة بمجلس النواب

المستشار إبراهيم الهنيدي رئيسًا للجنة الشئون التشريعية بالبرلمان

عبد الهادي القصبي يفوز برئاسة لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب

ترشيحاتنا

دعاء يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر

انقلب السحر على الساحر.. سيدة تصاب بصدمة عصبية بعد مفاجأة قام بها زوجها

صلاح يتحدى فيرنانديز.. التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد

في ذكرى رحيل فاتن حمامة.. تعرف على قيمة مؤخر صداقها من عمر الشريف

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

شاهد.. أنجلينا جولي تظهر مع ابنتها بالتبني في شوارع لوس أنجلوس