منة فضالي تنشر صور جديدة من حفل تكريمها بجائزة أوسكار العرب المقدمة من وزارة الثقافة الليبية

وظهرت منة فضالي في الصورة وهي ترتدي بليزر أسود في فضي خلال تكريمها بجائزة أوسكار العرب المقدمة من وزارة الثقافة الليبية عن دورها في فيلم "زنزانة 7".

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.