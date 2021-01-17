ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منة فضالي تنشر صور جديدة من حفل تكريمها بجائزة أوسكار العرب المقدمة من وزارة الثقافة الليبية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت منة فضالي في الصورة وهي ترتدي بليزر أسود في فضي خلال تكريمها بجائزة أوسكار العرب المقدمة من وزارة الثقافة الليبية عن دورها في فيلم "زنزانة 7".

وشاركت منة فضالي مؤخرا في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ربنا يسعدكم.. أحمد زاهر يهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بالزفاف.. شاهد

باللون الأسود.. ملك أحمد زاهر تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

من مهرجان "نجم العرب".. أحمد زاهر يحصل على جائزة أفضل ممثل درامي لعام 2020

جائزة طال انتظارها... ليلي أحمد زاهر تشارك جمهوها تكريمها في حفل الدير جيست

بعد تكريمه في dearguestmagazin.. ملك زاهر توجه رسالة لوالدها

حقيقة مشاركة احمد زاهر لـ ياسمين عبد العزيز "اللى ملهوش كبير" .. فيديو

ترشيحاتنا

14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

أخبار الرياضة| موعد حسم مصير ساسي .. أحمد سمير: مضيتعتش كأس العالم من الزمالك علشان اتهاجم.. جدو: كان نفسي اعتزل في الأهلي.. ومدرب يد مصر: من حقي استبعد أي لاعب

بعد 3 سنوات من الإغلاق.. الخطوط القطرية تستأنف العمل بمكاتبها في مطار القاهرة

سلبيات وملاحظات.. وكيل مجلس النواب يكشف أسباب استدعاء رئيس الحكومة والوزراء

تشكيل البنك .. كيف يخطط محمد يوسف لإسقاط الأهلى باستاد المكس؟

شاهد.. عماد متعب مع شيكابالا في زفاف نادر حمدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية