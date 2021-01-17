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محافظات

تمهيد ورصف طريق السكة الحديد الشرقي بشمال الأقصر.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 05:11 م
توسعة الشوارع
توسعة الشوارع
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شمس يونس
تفقد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز و مدينة الزينية شمال الاقصر  اليوم الاحد اعمال تمهيد ورصف الطريق الجانبى لخط  السكة الحديد الشرقى والذى تتم اعمله تحت اشراف  يوسف احمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية والمهندس روماني ظريف مدير هندسة صرف الاقصر بالتعاون بين مجلس مدينة الزينية وهندسة صرف الأقصر فى اطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والري.


وأوضح رئيس مدينة الزينية ان الاعمال تستهدف رفع تراكمات تطهير مصرف المدامود من الكيلو 4.200
وتنفيذ حدود النزع لتوسيع الطريق المؤدي لمعبد الإله مونتو  من عرض 3 متر لعرض 14 متر وربط جديد للوحدات المحلية مع محور شمال الأقصر الجديد وتعاون  المواطنين ومزراعى المنطقة .

جاء ذلك فى ضوء  توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر  لرؤساء المراكز والمدن بفتح محاور وطرق جديدة على مستوى المراكز والمدن بهدف تسهيل الحركة المرورية وتنظيمها .

وفى سياق متصل أثناء تفقد الهوارى لعدد من مشروعات المدينة لوحظ قيام أحد سيارات الكسح الخاصة بدون لوحات معدنية بتفريغ مياه الصرف الصحي بالزراعات بحدود قرية الزينية بحري فتم منعها من المغادرة واستدعاء مسئول البيئة وقوة من نقطة شرطة الزينية والتحفظ عليها وعلي السائق وتحرير محضر  

 كما تم  تحرير محضر  لاحد المواطنين لاشعال نيران بسفير القصب والموز الامر الذى تسبب فى تصاعد الدخان الكثيف .
تمهيد ورصف طريق السكة الحديد الشرقي بشمال الأقصر.. صور
تمهيد ورصف طريق السكة الحديد الشرقي بشمال الأقصر.. صور
تمهيد ورصف طريق السكة الحديد الشرقي بشمال الأقصر.. صور
تمهيد ورصف طريق السكة الحديد الشرقي بشمال الأقصر.. صور
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