إطلاق مبادرة يلا صيانة بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.. صور

أطلقت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مبادرة جديدة تحت شعار يلا صيانة، من خلال الفنيين والعاملين بالمستشفى.

وتاتى المبادرة بهدف إصلاح الرواكد الحديدية من كراسي ثابتة ومتحركة والخاصة بالمرضى ودخولها الخدمة مرة أخرى بعد أن كان تترك بالمخازن أو يتم إهدارها أو تباع خردة عن طريق طرحها في مناقصات.





من جانبه قال الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى إن مبادرة يلاصيانة، لاقت إستحسانا كبيرا من الفنيين والعمال، ويتم حصر وفرز الكراسى الثابتة والمتحركة والمقاعد المتهالكة تجمعيها داخل مخزن ثم البدء فى أعمال اللحامات والصيانة، وربط الهياكل الحديدية وإعادتها لحالتها من جديد.





وأكد مدير المستشفى أن فكرة المبادرة جيدة ومتميزة لبث روح الولاء والانتماء والحفاظ على الممتلكات العامة وتقديم اى خدمات للمرضى والمترددين على المستشفى.





وكان محافظ القليوبية قد اعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي ووفقا تعليمات وزارة الصحة " تحت شعار 100" مليون صحة" وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.





من جانبها قالت الدكتورة سعاد محمد عبد الحليم وكيل مديرية الصحة بالقليوبية أنه تم متابعة حالات العزل المنزلي ميدانيا بداية من إدارتي شبرا غرب وشرق بحضور الدكتورة نجلاء مهدي سعيد منسق عام المبادرات ومدير الرعاية الأساسية بالمديرية ، والدكتور ياسر حامد دياب مدير الإدارة الصحية بشبرا شرق، والدكتورة شادية مفيد يونس مديرة الاداره الصحية بشبرا غرب، والفريق الطبي بكلتا الإدارتين وتلاها تعميم المبادرة في اليوم التالي على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.





وأضافت أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى عن طريق تشكيل فرق زيارات للمنازل وتشكيل فرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية على أن يتكون الفريق من فرد واحد من أعضاء الفريق الطبي بوحدات ومراكز الرعاية الأولية.





وتم التأكيد على متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي ، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.





وقالت حتاتة إن أي مريض يشعر بأي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع أو التهاب الحلق أو كحة أو أعراض معوية يجب أن يتوجه إلى أي مستشفى بعدها تقيم المستشفى الحالة وعلى أساس هذا التقييم يتم العزل المنزلي أو الحجز بالمستشفى.





وأضاف وكيل المديرية أن مبادرة متابعة مرضى كورونا أعطت رسالة طمأنة للشعب المصري ودعما نفسيا قويا لكل مرضى فيروس كورونا، مؤكدة أنه تم تخصيص 20 سيارة من خلال القوافل الطبية وتنظيم الأسرة للتوجه إلى مرضى العزل المنزلية ونقلهم إلى المسشتفيات.





وأشارت إلى أن عمليات المتابعة تتم من خلال فرق طبية تم إعدادها وهي عبارة عن 80 فريقا منها 38 فرقة تقوم بالاتصال التليفوني و32 فريق تجري الزيارات المنزلي، ويجرى متابعة الحالات البسيطة الموجودة في المنزل من خلال قياس العلامات الحيوية من خلال ارتفاع درجات الحرارة والضغط وقياس نسبة الأكسجين.