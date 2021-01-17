الباز يكشف تفاصيل تحريض الإخوان لاستهداف الدولة المصرية من الخارج ..فيديو

قال الإعلامي محمد الباز ، إن المواطنين في بلدانهم يجب ان يكونوا متعاونين من أجل الارتقاء بأوطانهم، مؤكدا أن هناك حالة تربص بالدولة المصرية كلما أصدرت قرارا بإنشاء اى مشروع وآخر مثال على ذلك هو استهداف الدولة للتشكيك في مشروع القطار الكهربي الجديد .





وأضاف محمد الباز خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان هناك شابا يظهر حديثا على السوشيال ميديا ويقوم بالتشكيك في جميع انجازات ومشاريع الدولة المصرية، لافتا الي ان هذا الشاب يمثل النسخة الجديدة من محمد علي ويقوم ببث فيديوهاته من الخارج.





واوضح أن الشاب الجديد يسمى علي حسين مهدي، مشيرا إلى ان المواطن المصري يجب عليه تحري المصداقية في جميع الأعمال التي تقوم بها الدولة قبل تصديق كلام هؤلاء المأجورين. محمد الباز أنعليهالمصداقيةالأعمالهؤلاء