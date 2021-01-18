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رياضة

بعد الخسارة.. برشلونة يهنئ فريق أتلتيك بلباو على السوبر الإسباني

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:12 ص
السوبر الإسباني
السوبر الإسباني
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مصطفى كرم
هنأ فريق برشلونة، منافسة اتلتيك بلباو بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز عليه بثلاثية.

وكتب الحساب الرسمي لفريق برشلونة على تويتر قائلا: "مبروك لأتليتك الفوز بالسوبر الإسباني". 

وتوج فريق أتلتيك بلباو ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد اقتناص فوز في مباراة من العيار الثقيل أمام برشلونة، في ليلة حسم اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.

ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان.


وسجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة. 

تمكن إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو من تسجيل هدف فيقه الثالث وتحقيق ريمونتادا قوية في شوط المباراة الإضافي في الدقيقى 94 من عمر المباراة.
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