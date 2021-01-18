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فن

الأمومة كما تنبغي.. زينب غريب تفاجئ جمهورها بفيديو مع معزة

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:01 م
زينب غريب
زينب غريب
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ندى فكري
نشرت الفنانة زينب غريب فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهرت زينب غريب في الفيديو مع معزة وعلقت قائلة :"الامومة كما تنبغي " 

و جاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

-ايه العسل دي
-عندك حق عسوله اووي  
-قمر يا زينب


يذكر ان زينب غريب كانت قد اعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، وكتبت: أنا إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".

وكانت قد أثارت زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، حيث ارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود، وبنطلون بنفسجي، وتزينت بحقيبة من الجلد الأسود.

تحدثت الممثلة زينب غريب عن بداية مشوارها الفني وكيف تغلب على الصعوبات التي واجهتها لخوض تجربة التمثيل، قائلة: "أول فرصة كانت فى مسلسل سجن النسا بتقديم شخصية نجوى، وكانت شخصية شعبية ومدمنة مخدرات"، موضحة أن هذا الدور أدي إلى حدوث جدال بينها وبين عائلتها.

وأضافت زينب غريب خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قررت أحلق شعرى علشان أخلى بابا يوافق أنى أمثل"، لكنها دعت كل من فى سنها ألا يفعلوا ذلك، متابعة:" كانت حالة ضعف منى أنى أحلق شعرى علشان أخليهم يوافقوا، وبابا وافق أنى أمثل علشان لقى حالتى النفسية مش كويسة".

كما تحدث الممثلة زينب غريب عن علاقتها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى، مخرجة مسلسل بــ 100 وش، قائلة: "علاقتى مع كاملة أبو ذكرى علاقة خاصة، وهي على الصعيد الإنسانى تلقائية جدا وتعلمك تطلعى تفاصيل عن الدور".

وتابعت أنها ألتحقت بمسلسل 100 وش بعدما جاءها إتصال من المخرجة كاملة أبو ذكرى وقبلت أداء دور لوز العنب.

وأشارت الممثلة إلى أنها صاحبة الأفيه الخاص بشخصيتها في المسلسل "ازيك يا عسلية" والموجه للفنان أسر ياسين، مضيفة:" لقيتنى مرة بقوله قبل ما نصور ازيك يا عسلية فسكت، وبعدين واحنا فى المشهد حطيت ايدى على الباب وقولتها وبعدين اتصدم.
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