Virgin Orbit تنجح بإطلاق صاروخها الفضائي.. فيديو

علان شركة Virgin Orbit الأمريكية التابعة للمياردير ريتشارد برانسون، نجاحها في استخدام طائرة لإطلاق صاروخ حمل أقمارا صناعية صغيرة إلى الفضاء.





وأشارت الشركة في صفحتها على "تويتر" إلى أن عملية الإطلاق جرت ضمن الخطة الموضوعة لها، وأقلعت طائرة معدلة من نوع "بوينج-747" من أحد المطارات في صحراء موهافي بكاليفورنيا حاملة تحت جناحها صاروخا من نوع LauncherOne، وبعد الإقلاع بنحو 50 دقيقة انفصل الصاروخ عن الطائرة ليحمل إلى مدارات الأرض أقمارا صناعية نانوية من نوع CubeSat.





وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن "محركات مرحلتي الصاروخ المذكور عملت في الوقت المحدد وضمن الخطة الموضوعة، وتمكن الصاروخ من الوصول إلى المدار المطلوب بعد 10 دقائق تقريبا من إطلاقه من الطائرة.



