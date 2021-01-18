ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

Virgin Orbit تنجح بإطلاق صاروخها الفضائي.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:34 م
صاروخ فضائي
صاروخ فضائي
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعلان شركة Virgin Orbit الأمريكية التابعة للمياردير ريتشارد برانسون، نجاحها في استخدام طائرة لإطلاق صاروخ حمل أقمارا صناعية صغيرة إلى الفضاء.

وأشارت الشركة في صفحتها على "تويتر" إلى أن عملية الإطلاق جرت ضمن الخطة الموضوعة لها، وأقلعت طائرة معدلة من نوع "بوينج-747" من أحد المطارات في صحراء موهافي بكاليفورنيا حاملة تحت جناحها صاروخا من نوع LauncherOne، وبعد الإقلاع بنحو 50 دقيقة انفصل الصاروخ عن الطائرة ليحمل إلى مدارات الأرض أقمارا صناعية نانوية من نوع CubeSat.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن "محركات مرحلتي الصاروخ المذكور عملت في الوقت المحدد وضمن الخطة الموضوعة، وتمكن الصاروخ من الوصول إلى المدار المطلوب بعد 10 دقائق تقريبا من إطلاقه من الطائرة.

ويبلغ طول صاروخ LauncherOne الذي يتكون من مرحلتين نحو 21.3 م، وله القدرة على التحليق بسرعات تصل إلى 28.1 ألف كلم/سا، وكانت Virgin Orbit قد اختبرت إطلاق هذا النوع من الصواريخ من على متن طائرة في مايو العام الفائت، لكن التجربة لم تنجح حينها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في صاروخ SpaceX مأهول.. ناسا تطلق 4 رواد إلى الفضاء.. فيديو

بعد 8 دقائق من إطلاقه.. فقدان صاروخ فضائي وعلى متنه قمران صناعيان.. فيديو

الصين تنجح في إطلاق صاروخ يحمل مسبارا للفضاء

صاروخ سويوز.. روسيا تطلق "أقمار صناعية" بمطار بليسيتسك الفضائي.. شاهد

رحلة الفرد بـ 250ألف دولار.. فشل الاختبار الجوي لطائرة SpaceShipTwo الفضائية..فيديو

روسيا تعلن عن زيادة أقمارها الصناعية في الفضاء الخارجي

ترشيحاتنا

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الشرنوبي منور الشاشة.. سارة الطباخ ترد على متابع: هنشوف مين هيضحك في الآخر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بشرى سارة للسعوديين.. المحكمة العليا: إعفاء غير القادرين من دفع الإيجارات خلال كورونا

من "يسعون في الأرض فسادا" إلى "مكنتش أقصد".. تفاصيل خناقة برلماني مع الفنانين

بعد الجدل الأخير.. هل سيشارك محمود علاء أمام الجونة؟ الزمالك يجيب

Advertisements

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

بعد انفصالها عن عمرو دياب.. دينا الشربيني عن الزواج: كل واحد بيبان على حقيقته

في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة»

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

إحالة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي للمحاكمة

منعا لتشتيت الطلاب| التعليم تحذر المدارس: ماتعملوش امتحانات إلكترونية أو منصات من ورانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

أبرز مواصفات كيا kia k5 2021 وسعرها اليوم في السعودية.. صور

استقلالية طفلك.. 6 نصائح عليكي تنفيذها لبناء شخصية قوية