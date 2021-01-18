ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فترة الخطوبة 6 شهور ولا سنة أفضل؟.. تعرف على آراء غريبة للفتيات

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:37 م
فترة الخطوبة
فترة الخطوبة
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن رأي الناس والمواطنين في الشارع، هل فترة الخطوبة كافية للتعارف، ومن الأفضل أن تكون 6 شهور ولا سنة؟، وجاء رأي إحدى الفتيات: "إن لازم فترة الخطوبة تكون طويلة عشان تقدر تفهم خطيبها وهو يفهمها".

وأضافت فتاة أخرى، "إن لو في تعارف قبل الخطوبة، يبقى الخطوبة تكون 6 شهور أو سنة، أما لو مفيش تعارف تبقى أكتر عشان الخطاب يعرفوا بعض".

وأشارت إحدى المواطنات: "إن الخطوبة مينفعش تقعد اكتر من سنة، لأنها مش حاجة حلوة لما بتطول".

والجدير بالذكر، أن الدكتورة غادة حشمت، استشاري العلاقات الأسرية، قالت إن 30% من الشخصية تظهر فترة الخطوبة، و40% منها يظهر بعد فترة الجواز، وباقي الشخصية يظهر وقت الأزمات، ولذلك لا يجب أن نتوقع أن فترة الخطوبة هي فترة التعارف الكلي على الشخص الآخر، لأن هذا اعتقاد خاطئ، ولكن من الممكن أن لا نقع في أخطاء اختيار الشخص غير المناسب.

وتابعت أن العلم استطاع أن يوضح كيفية اختيار الشخص المناسب، ولكن يجب أن نعرف أولا أن هناك 3 شخصيات بداخل كل فرد، وهي الشخصية الاجتماعية، والتي تظهر أكثر شيء في فترة الخطوبة، إلى جانب الشخصية الحقيقية والتي تظهر بعد الزواج، وهناك الشخصية المستقبلية التي تأمل إلي مستقبل أفضل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بدأت بمهمة وانتهت بزواج.. لعبة بابجي تتحول لخطبة أونلاين

إلهام شاهين تكشف سر وزنها الزائد في حظر تجوال

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 12 إلى الجمعة 18 ديسمبر

الرجل في مرمى النيران.. مين سبب النكد بالبيت الرجل أم الست؟

كيف تنهي العلاقة الفاشلة دون أمراض نفسية؟

مثلث نجاح فترة الخطوبة.. استشاري علاقات تطلب من المقبلين على الزواج افتعال المشاكل

ترشيحاتنا

المصيلحي يكشف بالأرقام العدد الحقيقي للمستفيدين من دعم التموين والخبز

شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

السودان يقرع ناقوس الخطر حيال سد النهضة: يهدد حياة 20 مليون شخص

رسميا.. انسحاب كاب فيردي من مونديال اليد بسبب كورونا

بهدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2/1 بالدوري المصري

الفيفا يعلن فتح بيع تذاكر كأس العالم للأندية ويمنع الحضور خارج قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في مصر .. إطلاق سيارة DS3 الجديدة كليًا بالأسواق | صور

كوفيد الطويل.. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب وقتا للشفاء

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة