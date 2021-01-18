فترة الخطوبة 6 شهور ولا سنة أفضل؟.. تعرف على آراء غريبة للفتيات

عرض برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن رأي الناس والمواطنين في الشارع، هل فترة الخطوبة كافية للتعارف، ومن الأفضل أن تكون 6 شهور ولا سنة؟، وجاء رأي إحدى الفتيات: "إن لازم فترة الخطوبة تكون طويلة عشان تقدر تفهم خطيبها وهو يفهمها".





وأضافت فتاة أخرى، "إن لو في تعارف قبل الخطوبة، يبقى الخطوبة تكون 6 شهور أو سنة، أما لو مفيش تعارف تبقى أكتر عشان الخطاب يعرفوا بعض".





وأشارت إحدى المواطنات: "إن الخطوبة مينفعش تقعد اكتر من سنة، لأنها مش حاجة حلوة لما بتطول".





والجدير بالذكر، أن الدكتورة غادة حشمت، استشاري العلاقات الأسرية، قالت إن 30% من الشخصية تظهر فترة الخطوبة، و40% منها يظهر بعد فترة الجواز، وباقي الشخصية يظهر وقت الأزمات، ولذلك لا يجب أن نتوقع أن فترة الخطوبة هي فترة التعارف الكلي على الشخص الآخر، لأن هذا اعتقاد خاطئ، ولكن من الممكن أن لا نقع في أخطاء اختيار الشخص غير المناسب.





وتابعت أن العلم استطاع أن يوضح كيفية اختيار الشخص المناسب، ولكن يجب أن نعرف أولا أن هناك 3 شخصيات بداخل كل فرد، وهي الشخصية الاجتماعية، والتي تظهر أكثر شيء في فترة الخطوبة، إلى جانب الشخصية الحقيقية والتي تظهر بعد الزواج، وهناك الشخصية المستقبلية التي تأمل إلي مستقبل أفضل.