تعليق ناري من إكرامي الشحات على أزمة وسام أبو علي.. ماذا قال؟

وجة إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، رسالة نارية بشأن أزمة الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال إكرامي، في تصريحات لبرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «أنا بعتذر إني قولت في الحلقة اللي فاتت إن الأهلي يعدل عقد وسام أبوعلي».

وأضاف: «النادي الأهلي عمره ما هيقف على لعيب، ولازم يحافظ على حقوقه ولازم ياخدها كويس أوي».

وتابع: «فيما يخص تمرد وسام أبوعلي، النادي الأهلي عنده لوائح يطبقها عليه، لكن مش هيتلوي دراع النادي».

واستكمل: «وسام، مش عايز يقعد في الأهلي يجيب العرض اللي الأهلي عايزه ويمشي، لكن النادي الأهلي مبيتلويش دراعه ومبيوقفش على لعيب».