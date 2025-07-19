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طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الأرانب بطريقة تقليدية شهية، وتُعرف هذه الوصفة باسم الأرانب المحمّرة أو الأرانب بالطريقة المصرية، ويمكنك تقديمها مع الأرز أو الفتة حسب الرغبة.

 المكونات طريقة عمل الأرانب

طريقة عمل الأرانب 
  • 1 أرنب منظف ومقطع
  • 1 بصلة كبيرة مفرومة
  • 3 فصوص ثوم مهروس
  • 2 ورق غار
  • 3 حبات حبهان هيل
  • 1 عود قرفة
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق
  • 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
  • 1 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة
  • 2 كوب مرق أو ماء مغلي
  • عصير نصف ليمونة اختياري للتتبيل

الطريقة لعمل الأرانب

  •  تنقع قطع الأرنب في ماء وخل وملح لمدة نصف ساعة للتخلص من الزفارة، ثم تُشطف جيدًا.
  • في قدر على النار، ضعي سمن أو زيت وأضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل.
  • أضيفي الثوم، ورق الغار، الحبهان، القرفة، والملح والفلفل.
  • أضيفي قطع الأرنب وقلّبيها جيداً حتى تتغيّر لونها وتتشرب النكهات.
  • اسكبي الماء أو المرق الساخن حتى تغطي الأرنب، واتركيها تغلي، ثم خففي النار واتركيها حتى تنضج حوالي 45 دقيقة إلى ساعة.

تحمير الأرنب

طريقة عمل الأرانب 
  • بعد أن ينضج الأرنب، ارفعي القطع من المرق واتركيها لتصفى.
  • سخني القليل من السمن أو الزبدة في طاسة، ثم حمّري قطع الأرنب حتى تأخذ لونًا ذهبياً شهياً.
  • يمكنك رش القليل من الكزبرة الجافة والثوم أثناء التحمير لإضفاء نكهة إضافية.

 اقتراح للتقديم

طريقة عمل الأرانب 
  • قدّمي الأرنب المحمّر مع الأرز الأبيض أو الفتة بالخل والثوم.
  • يمكن أيضًا تقديم طبق من المرقة على الجانب، خاصة إذا كانت محضرة بنكهات مميزة.
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طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

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طريقة عمل الأرانب
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