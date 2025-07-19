سيراميكا كليوباترا يستعد للموسم الجديد بمباريات ودية وصفقات قوية

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا استعداداته المكثفة لانطلاق بطولة الدوري الممتاز في 8 أغسطس المقبل، من خلال سلسلة من المباريات الودية، حيث يلتقي الفريق مع الشنواني غداً الأحد، ثم يواجه راية يوم الثلاثاء، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

ويسعى مسئولو النادي لخوض مزيد من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، بهدف اختبار جميع العناصر وتطبيق أساليب اللعب التي يعتمدها المدير الفني على ماهر قبل انطلاق الموسم.

اقتراب أمادي وعفيفي من الانتقال إلى سموحة

اقترب الثنائي صامويل أمادي ويوسف عفيفي، لاعبا سيراميكا، من الانضمام إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد موافقة المدير الفني على ماهر، الذي قرر الاستغناء عن خدماتهما.

وكان أمادي قد لعب الموسم الماضي مع سموحة على سبيل الإعارة وقدم أداءً مميزًا، مما دفع النادي السكندري لطلب تجديد الإعارة مع ضم عفيفي أيضًا، في انتظار الإعلان الرسمي من إدارة سموحة.

تحركات هجومية: بن حمودة ولاكاي على رادار سيراميكا

يسعى سيراميكا لتدعيم خط هجومه بصفقات قوية، حيث ينتظر رد غزل المحلة بشأن تخفيض المقابل المادي للتعاقد مع المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة، بعد أن طلب المحلة مليون دولار.

كما ينتظر النادي موقف بيراميدز النهائي بشأن الجنوب أفريقي فخري لاكاي، سواء بإعارته أو ضمه بشكل نهائي، لتعزيز الهجوم إلى جانب مروان عثمان.



صفقات سيراميكا والراحلون

على صعيد التعاقدات، ضم سيراميكا كلاً من:

محمد مغربي (الاتحاد السكندري)

كريم الدبيس وخالد عبد الفتاح (من الأهلي)

محمد طارق (حارس مرمى)

ورحل عن الفريق عدد من اللاعبين أبرزهم:

محمود زلاكة، محمد رضا بوبو، فخري لاكاي (نهاية الإعارة)

محمد توني، نور محمد، عبد الرحمن بودي (إلى الاتحاد)

أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري (إلى الأهلي)

علي الجابري (إلى كهرباء الإسماعيلية







