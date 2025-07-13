سيراميكا كليوباترا يضم خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس من الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن انضمام خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس من الأهلي الى سيراميكا كليوباترا.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسمياً.. سيراميكا كليوباترا يضم خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس من الأهلي".

وكشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:" كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي يريد الخروج على سبيل الاعارة في الموسم المقبل، خصوصًا بعد التعاقد مع محمد شكري الذي سيلعب بشكل أساسي".

وأكمل :"الدبيس يطمح في اللعب أساسيا والانضمام لمنتخب مصر الأول، وهناك دراسة حاليًا من جانب الأهلي واللاعب لعدة عروض رسمية".