أمير هشام: الدبيس يضع العرض السويدي في مقدمة اختياراته

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:" كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي يريد الخروج على سبيل الاعارة في الموسم المقبل، خصوصًا بعد التعاقد مع محمد شكري الذي سيلعب بشكل أساسي".

وأكمل :"الدبيس يطمح في اللعب أساسيا والانضمام لمنتخب مصر الأول، وهناك دراسة حاليًا من جانب الأهلي واللاعب لعدة عروض رسمية".

وأضاف :"هناك عرضين من السويد وروسيا للتعاقد مع كريم الدبيس، كما يرغب سيراميكا كليوباترا في ضمه معارًا".

وأختتم :"الدبيس وضع العرض السويدي في مقدمة اختياراته، ويأتي عرض سيراميكا في المرتبة الثانية للتعاقد معه معارًا لمدة موسم، وقد ينضم لصفوفه من أجل اللعب بصفة مستمرة وإثبات جدارته أمام الجهاز الفني للنادي الأهلي".