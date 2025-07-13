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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: أحمد رضا يتنقل من بتروجت في نص الدوري للأهلي عادي

بتروجت
بتروجت
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مفاجأة بشأن اللاعب أحمد رضا.

وكتب الدردير: "أحمد رضا يتنقل من بتروجت في نص الدوري للأهلي عادي ،
إنما بالنسبة لـ حامد حمدان الانتقالات الصيفية مُحرمة".

يذكر أنه سيطر الحزن على اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم فريق بتروجت، خلال الساعات الماضية، عقب تعثر صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم تمسك إدارة القلعة البيضاء بضمه تلبية لرغبة المدير الفني يانيك فيريرا.

وكشفت مصادر قريبة من اللاعب أن إدارة بتروجت رفضت بشكل قاطع التفريط في خدماته، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة له، خاصة أنه كان يأمل في الانتقال للزمالك وخوض تجربة جديدة مع أحد أكبر الأندية في مصر.

وأوضح رامي حمدان، شقيق اللاعب عبر قناة "أون سبورت"، أن حامد يمر بحالة نفسية صعبة بسبب تعطل المفاوضات، مشددًا على أن اللاعب كان متحمسًا بشدة للانضمام إلى الفارس الأبيض.

الزمالك يصطدم بعقبة جديدة في صفقة محمود غربال

وفي سياق آخر من صفقات الزمالك الصيفية، تعثرت مفاوضات النادي مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي بشأن التعاقد مع الظهير الأيمن محمود غربال.

وجاء سبب التعثر بسبب خلاف مالي، حيث ترفض إدارة الاتحاد التفريط في اللاعب قبل تسوية مستحقاتها المالية المتأخرة لدى الزمالك، والخاصة بالدفعة الثانية من صفقة انتقال أحمد الجفالي، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بين الناديين وتجميد التفاوض حول صفقة غربال.

بتروجيت الدردير الاهلي

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