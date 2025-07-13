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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام الدبيس وخالد عبدالفتاح بعد الانضمام لـ سيراميكا كليوباترا

كريم الدبيس
كريم الدبيس
القسم الرياضي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي عن التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي كريم الدبيس و خالد عبدالفتاح خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كما أعلن سيراميكا كليوباترا رحيل الظهير الأيسر محمد شكري والمنتظر انضمامه إلى الأهلي خلال الساعات القادمة.

أرقام صفقتي سيراميكا كليوباترا 

بدأ كريم الدبيس مشواره مع فريق وادي دجلة تحت 21 وتم تصعيده للفريق الأول قبل ان ينتقل للأهلي في 2023.

لعب الدبيس رفقة وادي دجلة 25 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع مثله ومع النادي الأهلي لعب 35 مباراة وصنع 5 أهداف.

بدأ خالد عبدالفتاح مشواره مع نادي سموحة تحت 21 قبل أن ينتقل للأهلي ويخرج معار لسموحة في أكتر من مناسبة ثم استقر حاليا مع سيراميكا كليوباترا.

وصلت عدد مباريات خالد عبدالفتاح مع سموحة لنحو 52 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدف ومع الأهلي لعب 55 مباراة وصنع 3 أهداف.

سيراميكا كليوباترا نادي سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا الأهلي خالد عبدالفتاح

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