رسميا.. سيراميكا كليوباترا يوجه الشكر لمحمد شكري

رحل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا محمد شكري عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للخطوة المقبلة في مسيرة اللاعب.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك رحيل اللاعب محمد شكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب سيراميكا كليوباترا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الظهير الطائر محمد شكري .. شكرًا على كل ما قدمته للفريق ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة".

ونشر الاعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”رسميًا سيراميكا كليوباترا يوجه الشكر لمحمد شكري”.