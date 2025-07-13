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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد عبد الفتاح: خطوة جديدة في مسيرتي بصفوف سيراميكا كليوباترا

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح
رباب الهواري

أكد خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثًا إلى نادي سيراميكا، أن انتقاله إلى فريقه الجديد يُعد بمثابة خطوة جديدة في مسيرته الكروية، معربًا عن أمله في استعادة مستواه والمشاركة بشكل منتظم من أجل العودة مستقبلًا إلى صفوف النادي الأهلي، الذي غاب عن المشاركة معه خلال الفترة الأخيرة.


 حزن على نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية

أعرب عبد الفتاح تصريحات لملعب أون مع سيف زاهر،عن حزنه الشديد بسبب النتائج المخيبة التي حققها النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا يأملون في الظهور بصورة أفضل، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قامت بها الإدارة قبل انطلاق البطولة، والتي رفعت سقف الطموحات.


 ريبيرو أكد اعتماده عليّ كقلب دفاع
 

كشف مدافع سيراميكا الجديد أن المدير الفني السابق للأهلي، الإسباني ريبيرو، كان قد أبلغه بنيته الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع. إلا أن كثرة اللاعبين في الخط الخلفي وعدم حصوله على فرصة كافية، كانت من بين الأسباب التي دفعته للرحيل بحثًا عن فرصة جديدة.

دفاع الأهلي لا يزال قويًا رغم الغيابات

دافع خالد عبد الفتاح عن خط دفاع الأهلي، مؤكدًا أنه من أقوى خطوط الفريق، رغم الانتقادات الأخيرة. وأوضح أن الإصابات الكثيرة، إلى جانب رحيل رامي ربيعة إلى نادي العين الإماراتي واعتزال التونسي علي معلول، كانت عوامل أثرت على الأداء الدفاعي.
 

مكالمة علي ماهر حافز قوي

اختتم عبد الفتاح تصريحاته بالإشارة إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من المدير الفني لنادي سيراميكا، علي ماهر، قبل انضمامه إلى معسكر الفريق، حيث حفّزه على تقديم أفضل ما لديه، مؤكدًا عزمه على القتال لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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