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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي علامات الإخلاص لله؟.. 4 دلائل واضحة

علامات الإخلاص إلى الله
علامات الإخلاص إلى الله
أحمد سعيد

ما هي علامات الإخلاص لله؟.. كثيرا ما يتساءل البعض هل أنا مخلص لله في عبادتي أم أنني أدعي وأتظاهر أمام الناس بالعبادة وحسن الخلق؟ لذا بيّن لنا الشرع الشريف عددا من الدلائل وعلامات الإخلاص لله التي يجب أن ينتبه عليها الجميع فإنها تعد علامات يطمئن من خلالها الإنسان على حسن عبادته لله عز وجل وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

علامات الإخلاص لله

  • أولاً: أن يستوي عملك في السِّرِّ والعلانية والباطن والظاهر
  • ثانيًا: عدم انتظار المدح من الناس على فعل الخير لأن مقصدك هو ابتغاء رضا الله عز وجل، إذا فعلتَ خيرًا إنما تريد من ورائه وجه الله تبارك وتعالى.
  • ثالثًا: ألا تطلب شُهودًا على عملك إلا الله ولا تطلب الجزاء على عملك إلا منه فهذه من علامات الإخلاص إلى الله المؤكدة.
  • رابعًا: الحرص على الصلاة في وقتها خاصة المحافظة على صلاة الفجر لأن صلاة الفجر لا يستطيع صلاتها المنافقون.

كيفية تحقيق الإخلاص لله

الإخلاص إلى الله يتحقق بعدد من الخطوات التي يمكن لكل إنسان منا أن يعود نفسه عليها، فإذا لم تستدل على علامات الإخلاص إلى الله فيمكن في هذه الحالة أن تتبع الخطوات التالية:

  1. تربية النفس بأن تؤدي العبادات دون أن يعلم بها أحد من الناس فتكون بينك وبين الله فقط، فلا تحدث أحد بما فعلته حتى لا تقع في الرياء يجب ان يكون لديك يقين كامل بأن كل ما تقوم به من عبادات وطاعات لن يوفي الله حقه وفضله عليك.
  2. كما يتحقق الإخلاص لله بمراجعة الإنسان لعيوبه وما يقصر فيه من الواجبات والفرائض.
  3. ويتحقق الإخلاص لله تعالى بأن يتذكر الإنسان دائما أن الحياة الدنيا زائلة والتدبر في يوم الحساب وأن الآخرة هي دار المستقر.
  4. ويتحقق الإخلاص لله تعالى بتذكر الموت دائما وأنه سيحاسب ولن يساعده في قبره إلا عمله فقط، لذا ينصح العلماء بزيارة المقابر من وقت إلى آخر لتذكر الموت.
  5. ويتحقق الإخلاص لله أيضا بالدعاء وطلب الزيادة في العبادة بقول: “اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”.

 الإخلاص لله وفوائده

وقد بين السنة النبوية الشريفة عددا من فوائد الإخلاص لله والتي بتحقيقها في حياة المسلم وتكون سببا في قيام الإنسان بأفضل العبادات بكل يسر وسهولة ومن هذه الفوائد: 

1- يقلب المباحات إلى طاعات : فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقةً تبتغى بها وجه الله إلا أُجرت عليها".

2- النية الخالصة تبلغ مبلغ العمل: قال صلى الله عليه وسلم: " من أتى إلى فراشه وهو ينوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كُتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل" (رواه النسائي وصححه الألباني)، وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه " (رواه مسلم).

3- يُخَلِّص العبد من كيد الشيطان: قال تعالى عن يوسف - وقد نجا من كيد امرأة العزيز - ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف:23].

4- تنفيس الكرب والخروج من الشدائد: ويدل على ذلك حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين كاد الغار أن يكون قبراً لهم فدعوا الله بصالح أعمالهم وقال كل واحد منهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرِّج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون " (متفق عليه).

5- والإخلاص هو طريق الجنة.

6- الإخلاص سر الوصول إلى الله.

7- كما أن الإخلاص يُنقى القلب من الأحقاد والأغلال.

8- والإخلاص أيضاً يملأ حياة العبد توفيقاً وبركة.

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