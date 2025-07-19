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ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ميزة اسألني من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابة عنك

ميزة "اسألني" من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابةً عنك
ميزة "اسألني" من جوجل.. دع الذكاء الاصطناعي يحجز المواعيد نيابةً عنك
ولاء خنيزي

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "اسألني" (Ask with Google)، تُمكن المستخدمين من تفويض الذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات الهاتفية بالنيابة عنهم لحجز المواعيد أو الاستعلام عن الأسعار والتوافر، وذلك ضمن إطار تجريبي حاليًا في الولايات المتحدة عبر محرك بحث جوجل، وفقًا لما ذكره موقع Phone Arena

لا مزيد من المكالمات المزعجة

إذا كنت من الأشخاص الذين لا يفضلون إجراء المكالمات الهاتفية مع الشركات أو مقدمي الخدمات، فإن هذه الميزة تتيح لك التخلص من ذلك تمامًا، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي الآن التواصل مع محلات تصفيف الحيوانات الأليفة، ومحال بيع السيارات، ومصففي الشعر وغيرهم، للاستعلام عن الأسعار، والخدمات المتاحة، والمواعيد المناسبة.

كيف تعمل الميزة؟

يمكن للمستخدم تفعيل الميزة من خلال البحث عن خدمة مثل: "مصففي الحيوانات الأليفة بالقرب مني"، لتظهر في نتائج البحث خانة جديدة بعنوان "اطلب من الذكاء الاصطناعي التحقق من الأسعار".

عند الضغط على هذا الخيار، سيطلب منك الذكاء الاصطناعي بعض التفاصيل عن حيوانك الأليف أو نوع الخدمة المطلوبة، كما يسألك عن الطريقة التي تفضلها لتلقي الردود، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

تعاون بين Gemini وDuplex

أوضح روبي شتاين، نائب رئيس المنتجات في بحث جوجل، أن الميزة تعتمد على نموذج Duplex، وهو الذكاء الاصطناعي الذي طوّرته جوجل سابقًا لإجراء مكالمات بصوت بشري، ويعمل الآن بتكامل مع نظام Gemini الحديث من جوجل لإجراء المكالمة والإعلان عن نفسه بوضوح على أنه مساعد ذكي من جوجل.

تقارير فورية للمستخدم

بمجرد أن يُجري الذكاء الاصطناعي المكالمة، يقوم بتسجيل المعلومات الضرورية حول الأسعار والمواعيد المتاحة، ثم يرسلها إلى المستخدم عبر رسالة نصية قصيرة، مما يُوفر على المستهلك الوقت والجهد، ويُسهل على الشركات التعامل مع الحجوزات بطريقة أكثر كفاءة.

كيف تُفعّل الميزة؟

لتجربة ميزة "اسألني"، ينبغي على المستخدمين تفعيلها من خلال Google Search Labs عبر تطبيق جوجل على الهواتف الذكية.

يكفي الضغط على رمز الكوب الموجود في الزاوية العليا اليسرى من التطبيق، ثم التمرير للأسفل حتى تجد خيار "اسألني"، والانضمام إلى قائمة الانتظار لتجربة الميزة عند توفرها. الميزة متاحة على أنظمة Android وiOS.

حرية الاختيار لأصحاب الأعمال

من جهة أخرى، منحت جوجل أصحاب الشركات حق تعطيل استقبال المكالمات الآلية الصادرة من مساعدها الذكي، في حال لم يكونوا مرتاحين للتعامل مع هذه التقنية الجديدة، مما يعكس مرونة في تطبيق الابتكار بما يحترم خصوصية وراحة جميع الأطراف.

خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر ذكاءً

تُعد ميزة "اسألني" خطوة لافتة في طريق دمج الذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية، حيث تسعى جوجل إلى جعل التواصل مع الشركات والخدمات أكثر سلاسة وراحة، وتمنح المستخدمين مزيدًا من الوقت للتركيز على الأمور التي تهمهم فعلًا.

جوجل اسألني الذكاء الاصطناعي حجز المواعيد الاستعلام عن الأسعار

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