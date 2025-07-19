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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام تشكر الشركة المتحدة والمايسترو هاني فرحات بمهرجان العلمين

أنغام
أنغام
سعيد فراج

حرصت النجمة أنغام، على توجيه الشكر، للشركة المتحدة وشركة pod وتذكري المنظمين لمهرجان العلمين، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة له أمس الجمعة 18 يوليو. 

كما وجهت أنغام الشكر إلى مدير التصوير أحمد المرسي، الذي قام بتصوير حفلها، وكذلك قناة الحياة الفضائية التي أذاعت الحفل. 

وتوجهت أنغام، بالشكر إلى جميع أعضاء فرقتها الموسيقية، والمايسترو هاني فرحات، قائد الفرقة، مشيرة إلى أنهم معها منذ الصغر. 

حفل أنغام 

وأحيت أنغام حفل افتتاح مهرجان العلمين، في دورته الثالثة أمس الجمعة 18 يوليو، وبدأت الحفل بأغنية عمري معاك، تبعتها بأغنية حالة خاصة، وبقالك قلب، أساميك الكتيرة، وواصلت الحفل بباقة أخرى من أغانيها، مثل: (سيدي وصالك، اكتبلك تعهد، مجابش سيرتي) وغيرها من الأغاني. 

افتتاح مهرجان العلمين 2025

وافتتحت أنغام، النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بحفل غنائي كبير، في منطقة الأرينا الجديدة، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 29 أغسطس المقبل.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

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