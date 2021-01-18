جامعة الدول العربية تطالب بوقف إطلاق النار وإخراج جميع المرتزقة من ليبيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع في ليبيا يحمل عددا من التطورات المتلاحقة والمهمة التي يمكن أن تقربنا من مرحلة وضع حد لحالة الانقسام التي يعاني منها هذا البلد العربي.





وأضاف "أبو الغيط"، خلال كلمة مُذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في ذكرى التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية"، أن التطورات المتلاحقة في ليبيا تمكننا من مرافقة الأطراف الليبية نحو الوصول إلي تسوية سياسية متكاملة للأزمة، وتتويج المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وتشريعية تقود إلي تنصيب سلطة ومؤسسات دائمة.





وأكمل: «تشجعنا كثيرا من توصل حكومة الوفاق والجيش الوطني إلي اتفاق علي الوقف الدائم لإطلاق النار».





وتابع: «نحن الآن أمام منعطف هام يجب أن ننتهزه للوصول بليبيا إلي بر الأمان والوقوف مع الأشقاء الليبيين وخلف جهد البعثة الأممية والعمل في مساق برلين الذي يجمعنا، والتعاون الوثيق مع دول الجوار وذلك لاستكمال العملية السياسية وتنفيذ مجمل الاستحقاقات التي توافق الليبيين أنفسهم عليها والتي يتطلع الشعب الليبي إلي اتمامها».





وأكد أهمية الشروع في تنفيذ أحكام وقف إطلاق النار بما في ذلك إخراج جميع القوات والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية وفق الأطر الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق.