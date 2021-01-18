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رئيس الوزراء يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022.. ومدبولي: نعمل على زيادة التنمية وخلق فرص عمل جديدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
مدبولي:
توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات
الدولة تستهدف تحسين مستوى الخدمات في كافة القطاعات
الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول العرض الذي قدمته الوزيرة الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021/2022.
 
وتطرق العرض إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة  منذ عام 2018/2019، و المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل،  فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة. 

وعرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.
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مدبولي: نعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل

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