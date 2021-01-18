الداخلية في يوم.. إحباط محاولة إقامة مصنع لتدوير مخدر الهيروين بالإسماعيلية.. ضبط مخدرات بقيمة 3.500 مليون جنيه.. وحملات مكبرة لضبط مخالفي قرار ارتداء الكمامات الواقية

- ضبط مصنع لتدوير مخدر الهيروين بالإسماعيلية

- ضبط هارب من حكم بالإعدام فى الجيزة

- ضبط 17 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتبين أنهما (عاطل ، والدته "ربة منزل") حيث أمكن ضبط الأول حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه ، وضبط الثانية حال تواجدها بمسكنها ، وعُثر بحوزتهما على (8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 250 جرام – 20 كيس لمسحوق الهيروين معدة للترويج وزنت 10 كيلو جرام بإجمالى وزن 12,250 كيلو جرام) ، وكذا ضبط (الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس) .





وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها لحساب والد الأول وزوج الثانية (مالك مكتب إستيراد وتصدير - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة شمال سيناء ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والسيارة والهواتف للنقل والترويج.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000 – ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباَ).





ومن ناحيه اخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اختباء (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده (بالإعدام) فى قضيتى (قتل عمد، سرقة بالإكراه) بشقة مستأجرة بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه.





كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.



أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (17740) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17536) شخصا، و(204) أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (618) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط (224) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1255) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.



