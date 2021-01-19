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فن

حسين الجسمي يشوق متابعيه: جهزوا أنفسكم لأحدث عمل موسيقي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان حسين الجسمي مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 

وظهر حسين الجسمي في الفيديو، وهو يجلس على بيانو، وعلق قائلا: "جهزوا أنفسكم لأحدث عمل موسيقي ألحان وغناء الفنان حسين الجسمي.. خليكم معنا "حيّ هالصوت".


وحققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، 370 مليونًا و88 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقما قياسيا جديدا.


يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما، وحققت 284 مليونًا و433 ألف مشاهدة منذ عدة أيام.



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