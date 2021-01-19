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خبير تنمية بشرية: الحالة النفسية السيئة تؤثر بالسلب على مريض كورونا.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:12 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور طارق الياس، خبير التنمية البشرية وتعديل السلوك، إنه ينبغي التعامل مع الإصابة بفيروس كورونا على أنها أمر طبيعي وليست شيئا مشينا، مشيرا إلى أن من يصاب بنزلة برد من الممكن أن يظل فى المنزل فى فترة عزل لمدة تتخطى الـ14 يومًا.

وأضاف الياس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه يجب عدم المبالغة فى فترة العزل لكى لا تتأثر نفسية المريض، مشيرًا إلى أن الأهل فى الواقع يخافون على أولادهم ويجب عدم نقل هذا الخوف إلى الأطفال أو الأبناء المرضى.

وتابع أنه يجب الابتعاد عن المريض بشكل لائق ومن الأفضل أن نوضح له أننا نتركه لكى يرتاح ولا نبتعد عنه خوفًا من التقاط العدوى، مؤكدًا أن الجو النفسي السيئ والطاقة السلبية تؤثر على مريض كورونا بشكل كبير.

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