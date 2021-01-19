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محافظات

محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميداني لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:03 م
صدى البلد
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مروة فاضل
اجتمع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بنواب رئيس مركز ومدينة أشمون ورؤساء الوحدات المحلية القروية للمركز والمدينة وذلك عقب ترأسه اجتماعا لمناقشة الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمبادرة القومية " حياة كريمة ".

وشدد محافظ المنوفية على تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، مشددًا بضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم والعمل على تلبيتها وإرضائهم في إطار ما يسمح به القانون.

كما تتضمن اللقاء التشديد على التواجد الميداني بالشارع بين المواطنين والمتابعة الدورية لمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول من أجل توفير بيئة صحية للمواطنين، مع التأكيد على رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية بالشارع والتعامل الفوري مع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها حفاظا على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام ، فضلًا عن متابعة كافة أعمال التطوير التي تتم بنطاق الوحدات المحلية وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطن الأشموني.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية نواب ورؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة أشمون بطرح وعرض الرؤى والأفكار المبتكرة كل في نطاقه لدراستها وسرعة تنفيذها على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات.
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