القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالى قرية الترامسة

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " المياه ملوثة .. أهالى قرية الترامسة فى قنا يناشدون بتغيير الشبكة الأرضية لمياه الشرب "





جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أفادت بأن المياه المنتجة مطابقة للمواصفات طبقا لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 وتحت اشرف المعمل المركزي ويتم مطابقتها بتحاليل وزارة الصحة بصفة دورية ولم يتبين وجود اي اضرار بالصحة العامة او عدم مطابقتها، كما تقوم وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك بمتابعة جميع النتائج المعملية التي تتم من خلال معامل الشركة التي تتم دوريا





ويوجد خطة لتحليل مياه الشرب والغسيل لشبكات مياه الشرب تنفذ دوريا بمناطق متفرقة وبمجرد وجود اي تحاليل للمياه بالشبكة تخالف المعايير المطبقة يتم الغسيل والتطهير فور لازالة الاسباب وتطبيق الاجراءات التصحيحة، وتم التاكد من العينات الماخوذة من المحطة وشبكاتها علي مدار ثلاث اشهر ماضية وتبين انها مطابقة للمواصفات.