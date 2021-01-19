ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد سمير: مصر نجحت في إبهار العالم بنجاحها في تنظيم مونديال اليد..فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:29 م
الناقد الرياضي محمد
الناقد الرياضي محمد سمير
Advertisements
أكد محمد سمير الناقد الرياضي بموقع صدي البلد أن مصر نجحت في تنظيم مونديال اليد ببراعة خاصة في تلك النسخة الاستثنائية التي تضم 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم .

وأضاف محمد سمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج المونديال المذاع علي قناة النيل للأخبار أنه كان متخوفا من خروج تلك النسخة بصورة لا تليق لمصر ولكن مصر نجحت في الخروج بالبطولة بشكل يليق بحضارة مصر وتريخها العريق .

وأوضح سمير أنه كان هناك بعض المنتخبات المعترضة علي إقامة البطولة خلال التقيت الحالي لمصر قبل أن يأتوا ولكن بعد قدومهم اشادوا بتنظيم مصر للبطولة ومن هذه المنتخبات علي سبيل المثال لاعبي منتخب المانيا و منتخب الدنمارك الذين أِشادوا بتنظيم مصر خلال الأيام الماضية .

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الششتاوي: «من الباب للباب» اختراع مصري لمواجهة كورونا في مونديال اليد

سلبية مسحات منتخب اليابان لليد قبل مواجهة مصر وديا

أيوب عبدي لاعب منتخب الجزائر لليد: لم أتمنَ تأجيل المونديال بسبب كورونا.. وواثق من قدرة مصر على الاستضافة (حوار)

الليلة.. حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"

منتخب مصر يسعي لاستغلال ذكري تاريخية في افتتاح مونديال اليد 2021 أمام تشيلي

مونديال اليد.. التعادل 15 - 15 يحسم الشوط الأول من مواجهة روسيا وبيلاروسيا

ترشيحاتنا

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

تم عرضه منذ أيام.. فيلم ريما يحقق إيرادات 20 ألف جنيه فقط

أكثر سورة أحبها الرسول لهذا السبب ..فيديو

خالد الغندور يلمح لمفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة الجونة

بعد مقابله والدتها.. الجمهور يشيد بـ مي عمر في لؤلؤ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك

عيد ميلادها الـ 41.. مي عز الدين ضد الزواج .. ما السر؟

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول