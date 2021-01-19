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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي يمر بمنعطف خطير يهدد بالتصعيد بين بايدن وإيران

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من مرور الاتفاق النووي الإيراني بمنعطف حرج، بسبب تحركات طهران لخرقه، ما يهدد جهود إعادة الولايات المتحدة للاتفاق.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في خطاب:"قد رأينا تطورات مقلقة للغاية على الجانب النووي وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأمريكية".

وجاء في الرسالة التي أُرسلت قبل اجتماع كبار الدبلوماسيين يوم الإثنين:"هذا يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة إيران إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة".

ويضغط الاتحاد الأوروبي وغيره من الموقعين على الاتفاقية من أجل إقناع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق بعد السعي لإبقائه على قيد الحياة بعد انسحاب دونالد ترامب قبل أكثر من عامين.

لكنهم يواجهون صراعًا لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى نفس الصفحة بعد أن أعاد ترامب فرض عقوبات قاسية واستجابت طهران بخرق القيود التي حددها الاتفاق.

أشارت الحكومة الإيرانية إلى استعدادها للتعامل مع بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، وأبدى بايدن بنفسه استعداده للعودة إلى الدبلوماسية مع طهران.

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