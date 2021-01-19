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أخبار العالم

ارتفاع قياسي جديد في وفيات كورونا بـ لبنان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:53 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة العامةاللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و61 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.

ووفقًا لشبكة "إل بي سي نيوز" اللبنانية، قالت وزارة الصحة إنه تم استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 17 يناير الجاري، حيث أظهرت النتائج وجود 14 حالة إيجابية على متنها.

وسجلت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاثنين، 53 حالة وفاة و3144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 255,956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1959 حالة وفاة، وفقًا لشبكة "إل.بي.سي" اللبنانية.
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