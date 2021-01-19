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توك شو

أحمد موسى يعلق على حالات العنف فى الولايات المتحدة قبل تنصيب بايدن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:01 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للعنف في الولايات المتحدة الأمريكية، معلقا :"ربنا يستر على أمريكا بكرة".

وأظهر مقطع الفيديو، مسلحون ينظمون تظاهرات في ولايتي فرجينيا ميتشجان بأمريكا قبل ساعات من تنصيب بايدن.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن :"معاهم تسليح أقوى من الشرطة والجيش الأمريكي، والمشاهد دي من المستحيل أن تكون موجودة في دولة وأمريكا تعيش موقف صعب جدا وفي حالة رعب". 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه :"فجأة ممكن تلاقي كل ولايات أمريكا في حرب حقيقة بالسلاح، الوضع في أمريكا على صفيح ساخن، متسائلا:"ازاي كمية السلاح ده في أمريكا والناس ماشية كدا عادي".

وأكد موسى، أن إجراءات عسكرية أمنية غير مسبوقة وسط تهديدات بوقوع اعتداءات قبل ساعات من تنصيب بايدن، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي ينتشر في كل الشوارع في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع وبكثافة.

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