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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ أمراض القلب : التوعية والاكتشاف المبكر يسهلان العلاج

أمراض القلب
أمراض القلب

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إنَّ عضلة القلب هي المسؤولة عن كفاءة وظائفه وعلم الطب يهتم بها بشكل خاص في هذا التخصص، لافتاً إلى أنَّ جزء كبير من ضعف عضلة القلب يرجع إلى قصور الشريان التاجي والانسداد أو الجلطة.

وتابع «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا لانيوز»: «جزء آخر من حالات ضعف عضلة القلب نكتشفها بسبب حدوث إلتهاب أو فيروس ولا يعلمه المريض لكن من خلال بعض الأعراض مثل النهجان أو عدم القدرة على بذل مجهود يتم اكتشافه بالصدفة عن طريق الفحوصات الطبية، والجزء الوراثي أيضاً بسبب ضعف جينات بعينها قد ينتج عنه ضعف عضلة القلب».

ويرى أنَّ الحملة التوعوية التي تم إطلاقها وتهدف إلى التعريف بضعف عضلة القلب، هي حملة مهمة  للغاية لأن حماية هذه العضلة والحفاظ عليها من خلال الفحوصات و رسم القلب والموجات الصوتية وجميعها يؤدي للاكتشاف المبكر وهناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تحسين أداء عضلة القلب.

امراض القلب ضعف عضلة القلب الشريان التاجي الجلطة

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