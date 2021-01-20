لحنت أنا بعشق البحر.. هاني شنودة: نجاة الصغيرة مخلوقة للفن والموسيقى

قال الموسيقار هاني شنودة، إن المقطوعات الموسيقية التي يؤلفها تكون باسم السنة التي تم تأليفها فيها.





وأضاف هاني شنودة في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأغاني لها حظوظ وتوقيت الثمانينات والتسعينيات كان به حظ كبير للفناني والمطربين.





وتابع هاني شنودة: " نجاة الصغيرة من شعر رأسها لقدميها فن، وتعتبر ضوءًا مسموعاً، و خلقت للفن، وفي يوم طلبت مني نجاة الصغيرة لحنا من عندي، ولحّنت لها أغنية أنا بعشق البحر".





وأكمل هاني شنودة: "عمرو دياب ومحمد منير لهما شخصيتهما الخاصة بهما، والتميز يأتي من خلال الاطلاع على كل الأشكال والأنواع في عالم الموسيقى".