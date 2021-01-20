رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري: إلغاء مسابقات الناشئين للموسم الثاني على التوالي

وأضاف إمام محمدين في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه للموسم الثاني على التوالي يتم إلغاء مسابقات الناشئين، مشيرا إلي تأثر المنتخبات بإلغاء تلك المسابقات .





وتابع: "تحدثت مع أحمد مجاهد من أجل الإبقاء على مسابقات الناشئين دون إلغاء أو على الأقل أن تكون المسابقة من دور واحد، لاسيما أن هناك بعض المسابقات التي لم يلعب بها سوى 5 جولات فقط".





واختتم تصريحاته:" إلغاء مسابقات الناشئين والشباب يوقف رواتب المدربين في معظم الأندية لعدم القدرة على تحمل تلك الأمور خلال فترة التوقف".